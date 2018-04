Meer Bio in brandstof

Door: BV

Vanaf 1 juli zullen benzine en diesel meer biobrandstof bevatten. De regering heeft een nieuwe richtlijn goedgekeurd die de producenten verplicht minstens 4 biodiesel of bio-ethanol onder hun motorbrandstoffen te mengen. Vorig jaar werd in ons land nog voor slechts 1% gemengd, terwijl Europa bepaald dat volgend jaar reeds alle branstoffen voor minstens 5,75% uit biobrandstof moeten bestaan. Zonder extra maatregel zou België niet eens in de buurt van die verplichting komen. De nieuwe regelgeving geldt voorlopig voor twee jaar.