Saab: 20 investeerders paraat

Door: BV

De rechtbank in het Zweedse Vanersborg heeft zopas de bescherming tegen schuldeisers voor Saab verlengd tot 20 mei. De Zweedse overheid ziet dus graten in de herstructurering die het merk wil doorvoeren. General Motors gaf eerder al aan van het merk af te willen. Een scheiding die ten laatste op 1 januari 2010 realiteit moet zijn. Om op eigen benen te kunnen staan moet Saab niet alleen grondig reorganiseren, maar moet het ook investeerders aantrekken. En aan interesse is er blijkbaar geen gebrek. De directie praat met meer dan twintig potentiële kandidaten, waaronder enkele investeringsmaatschappijen en het Chinese Dongfeng Motor. Het bedrijf verwacht ten laatste in juni een definitieve beslissing.

Saab bouwde afgelopen jaar 93.000 wagens, terwijl het merk zelf aangeeft pas bij 150.000 stuks rendabel te draaien. Door nieuwe modellen te introduceren, de 9-3X, 9-4X en nieuwe 9-5 op kop, plant het merk die kaap al in 2011 te ronden. Om de nieuwe modellen op de markt te brengen en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur te voorzien, heeft het merk naar eigen zeggen € 1 miljard nodig. Zestig procent daarvan zou gefinancierd worden via de Europese Investeringsbank, terwijl GM zich volgens het merk bereid toont € 400 miljoen aan tegoeden kwijt te schelden.