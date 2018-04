Saab onafhankelijk in 2010

Door: BV

Tot voor kort was er General Motors veel aan genegen s'werelds grootste autobouwer te blijven. Tegenwoordig is de mastodont al blij met overleven. En daarvoor heeft het in de VS zelfs massale overheidssteun nodig. Het Amerikaanse Congress wil die geven, maar enkel als GM een grondige herstructurering doorvoert. De plannen daarvoor zijn inmiddels door de directie aan het Amerikaanse volk voorgelegd. Het Zweedse automerk Saab is daarin een zorgenkind. Onder meer omdat GM sinds het in 2000 de volledige controle verwierf geen enkel nieuw product van betekenis ontwikkelde en het merk geheel integreerde in z'n structuur.

Saab is technisch, organisatorisch en financieel verweven met het moederhuis. Onder meer om die reden bleek het tot heden onmogelijk een koper voor het eens zo karaktervolle merk te vinden. In deze tijden van economische onzekerheid zijn kandidaat-kopers vanzelfsprekend extra op hun hoede. Het reddingsplan dat door GM werd voorgesteld omvat nog steeds een verkoop van Saab, maar pas op een niet duidelijk omschreven tijdstip in de toekomst. Het bedrijf wil van het Zweedse merk eerst een aantrekkelijk pakket maken. Saab krijgt daarom z'n onafhankelijkheid terug. GM blijft uiteraard hoofdaandeelhouder, maar de onderneming krijgt -uiterlijk op 1 januari 2010- een eigen financiële en juridische structuur, wellicht zelfs naar Zweeds recht.

De Amerikanen denken twee én misschien zelfs drie vliegen in één klap te slaan. Saab boekt immers verlies en GM wil dat niet dragen, maar de Zweedse overheid -die de auto-industrie in eigen land een riem onder het hart wil steken- overweegt staatsteun onder de vorm van goedkope leningen of staatsgaranties. Een nationalisering van het merk sluiten de Zweden nog steeds uit. De hele operatie neemt bovendien tijd in beslag. Als de economie, zoals verwacht, weer aantrekt, zullen potentiële kopers makkelijker en dieper in de buidel willen tasten. Saab is een aantrekkelijke prooi. Het merk staat aan de vooravond van z'n eerste productoffensief in tijden. In Geneve wordt de 9-3X gepresenteerd, de nieuwe 9-5 volgt eind dit jaar en volgend jaar is het de beurt aan de in Mexico gebouwde 9-4X. Het gros van de investeringen is achter de kiezen en Saab verwacht met de nieuwe modellen jaarrekeningen met zwarte inkt te kunnen afsluiten. En misschien wil GM dan helemaal niet meer van het merk af...