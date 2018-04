Officieel: nieuwe Saab 9-5 nog dit jaar

Door: BV

Het lot van Saab is de jongste maanden, samen met het lot van heel General Motors, meer dan eens voorwerp van speculatie geweest. Maar het lijkt er nu toch op dat de Amerikanen hun hulpplan op de rails hebben én dat Saab -bij gebrek aan een overnamekandidaat- een meer onafhankelijke rol zal spelen. De Zweden zijn daar alvast voor te vinden..

Inmiddels is het ook tijd voor meer optimistisch nieuws van GM, dat bevestigde officieel dat het zowel de Saab 9-3X als de Saab 9-5 nog in 2009 aan het publiek zal voorstellen. Van de eerste konden we eerder al de definitieve vormgeving onthullen. De 9-3X is een stoer ogende, hoog op poten gezette variant van de 9-3 break, volgens het recept van de Audi A6 Allroad of de Subaru Legacy Outback. De 9-5 volgt wellicht pas tegen het einde van het jaar en zal z'n structuur delen met de Opel Insignia.