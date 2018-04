Kia Koup onthuld in NY

Door: BV

Kia heeft op het Autosalon van New York het doek van een sportieve compactauto (naar Amerikaanse normen, bij ons zou het een middenklasser zijn) getrokken. De Koup is een tweedeursversie van de recent voorgestelde Forte met een lijnenspel dat gebaseerd op die de KOUP Concept die het merk vorig jaar op dezelfde beurs in de schijnwerpers reed. Aan zelfvertrouwen heeft het model geen gebrek. De dikke wielbogen, spits toelopende snuit en kont met slanke lichtunits, dubbele uitlaat en diffuser maken dat duidelijk. De Forte Koup is met een lengte van 4,48m en een hoogte van 1,34m telkens een tikkeltje compacter dan de vierdeurs tegenhanger. Volgens Kia zonder aan de ruimte voor maximaal vijf inzittenden te knabbelen...

Het motorenpalet op Amerikaanse maat gemaakt. De instapper is een tweeliter benzine met 156pk en er is ook een 173pk sterke 2,4l. Beiden zijn viercilinders. De transmissie omvat een handbediende vijfbak of een viertrapsautomaat. Het is weinig waarschijnlijk dat de Forte Koup het ooit tot Europa schopt. Hier dekt Kia het marktsegment af met de driedeursversie van de Cee'd.