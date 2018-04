Seat Leon Cupra in het nieuw

Door: BV

Seat heeft de Leon een opfrisbeurt gegeven, maar de snelste uitvoering -de Cupra- was nog achter. Die debuteert begin volgende maand op het Autosalon van Barcelona, waar ook de Ibiza FR wordt voorgesteld.

Onderhuids verandert er niet veel aan de Cupra. Het model wordt nog steeds voortgestuwd door een tweeliter turbomotor met 240pk die z'n vermogen aan de voorwielen kwijt moet. Het XDS-systeem, dat de werking van een sperdifferentieel simuleert door selectief het wiel met gripverlies af te remmen. De sprint naar 100km/u haspelt de Cupra af in 6,4 tellen, de top bedraagt 247km/u.

Aan de binnenkant vinden we de herwerkte boordplank van de Leon Cupra, in casu gespekt met nog sportievere accenten en sierlijsten. Denk maar aan wijzerplaten met een witte achtergrond, een zwartlederen sportuur, specifieke versnellingspook en -lager- aluminium pedalen. Zitten doe je in specifieke kuipzetels met ruitvormige sierstiksels.

De koets wordt verfraaid met zwarte spiegelhuizen en specifieke voor- en achterbumpers die beiden een nieuw design kregen. De grille heeft een honingraatmotief en de CUPRA-typeaanduiding is op beide uiteinden van de automobiel prominenter aanwezig. Het model heeft voorts recht op een verlaagde sportophanging die aansluit bij specifieke 18-duimers.