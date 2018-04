Novitecs eigen supercar

Door: BV

Novitec is een tuner, maar steeds meer grote spelers uit het segment stellen zich niet langer tevreden met het opvijzelen en veredelen van de exclusieve creaties van andere merken (in het geval van Novitec, veelal Ferrari's). Neen, als je mee wil tellen, bouw je best een eigen sportwagen. Novitec doet dat nu met de Tulesto.

De 4,62m lange, 2,04m brede en 1,22m hoge bruut is opgebouwd rond een lichtgewicht aluminium chassis dat bekleed is met composietmaterialen. Achter de twee inzittenden zit een relatief compacte (en dus lichte) 4,4l V8 die door twee compressoren naar 777pk wordt gedwongen. Met slechts 1260kg droog aan de haak, levert dat een pk/gewichtsverhouding van niet meer dan 1,62kg/pk op! Hallucinante prestaties liggen dus voor de hand. De creatie knalt al na 3,4 tellen de 100km/u-grens voorbij, passeert 300 na 22,6 tellen en tikt af op ‘meer dan' 350km/u.

De prijs is nog niet bekend, maar het wordt een vermogen. Novitec garandeert natuurlijk wel exlcusiviteit. Het zal slechts 11 exemplaren bouwen.