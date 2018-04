Oude koek: nieuwe VW Passat Lingyu

Door: BV

VW heeft op het Autosalon van Shanghai de Passat New Lingyu aan het publiek voorgesteld. En dat is eigenlijk een oude bekende. Het model is een opfrisser van de Passat voor de Chinese markt. Die is nog gebaseerd op de vorige (Europese) generatie van de vorige middenklasser, al beschikt het model over een tot 2,80m verlengde wielbasis. Klinkt bekend in de oren? Kan best zijn, Europa heeft die creatie onder de noemer Skoda Superb op het bord gekregen.

Onderhuids is er zelfs voor de Chinezen niets nieuws; er is keuze uit een 1.8 TSI of een 2,4l grote V6. Nieuw zijn wel de voor- en achterkant van het model. VW heeft de motorkap, grille, lichtunits en bumperschilden vervangen. En ditmaal lijkt er geen Europese carrière aan te komen...