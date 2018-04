Darth Vaders Porsche: Gemballa 750 GTS

Door: BV

Als je zin hebt in een Porsche die compleet ‘over the top' is, en je hebt een bankrekening waarvoor hetzelfde geldt, dan kan je altijd bij Gemballa aankloppen. Voor hun nieuwste creatie bijvoorbeeld. Dit is de Gemballa 750 GTS, gebaseerd op de Cayenne, maar lager, breder en met Star Wars-ambities die van Darth Vader een watje maken. Al dat mat zwarte uiterlijk vertoon en rijkelijk gebruikte carbon wordt gecombineerd met een grondige update van de aandrijflijn.

Gemballa heeft de geblazen V8 van de Cayenne Turbo voor de gelegenheid uitgeboord tot 5 liter, voorzien van andere kleppen, klepstoters en nokkenassen en het miezerige kleine turbootje vervangen door een compressor uit de racerij. Daardoor levert de eenheid nu wel een deftig vermogen; 750pk. Voldoende voor een sprintje in 4,3 tellen en een topsnelheid van net geen 300km/u. En omdat spijtig is dat je met een vierwielaandrijver moeilijk(er) je rubbers kan verslijten aan het draaien van donuts, kan deze Gemballa al z'n power ook alleen op de achterwielen kwijt. Dolle pret wellicht. Wie z'n bips wil neervlijen in het leder/alcantara van het geheel herwerkte binnenruim budgetteert minstens € 400.000.