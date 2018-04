GM-fabrieken tot 9 weken dicht

Door: BV

General Motors sluit deze zomer de deuren van wel 13 Amerikaanse fabrieken. Een zomersluiting in juli is voor de meeste productievestigingen van de constructeur normaal, maar het bedrijf heeft aangegeven dat de gebruikelijke periode van enkele weken dit jaar verlengd zal worden. De exacte duurtijd zal per fabriek variëren, maar kan oplopen tot 8 of 9 weken. GM neemt de draconische maatregel vanzelfsprekend om kosten te besparen. Het kan op die manier ook wat doen aan z'n te grote voorraden en overcapaciteit. Het bedrijf wil met de maatregel z'n jaarproductie voor dit jaar met zo'n 190.000 wagens terugschroeven.