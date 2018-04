Mercedes SL Gullwing revival

Door: BV

Mercedes werkt zelf aan een gevleugelde superbolide die de SLR McLaren moet vervangen. En dat model beschikt dan wel over gullwings, het zal hooguit stijelementen bevatten die verwijzen naar de legendarische sportwagen uit de jaren vijftig. Het origineel heeft wel het beroemde silhouet, maar mist hedendaagse prestaties. Niet getreurd, want de Amerikaan Arturo Alonso heeft de oplossing. Het is deze Gullwing-America 300 SL Panamericana. Die beschikt over een modern buizenonderstel met geheel onafhankelijke ophanging en wordt aangedreven door Mercedes' eigen 5,5l V8 (uit de SLR McLaren), zij het maximaal 370pk sterk. De transmissie kan een handgeschakelde zesbak zijn of zelfs een zeventrapsautomaat. Maar -bovenal- bij die moderne techniek horen de klassieke lijnen van de 300SL. Voorlopig is het nog een ‘project'. Als zich voldoende kandidaat-kopers aandienen wordt de productie opgestart. Benieuwd of Mercedes dat leuk vindt.