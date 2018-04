Aston Martin One-77 scoort eerste winst

Door: BV

Aston Martin heeft met z'n supersportwagen, de One-77, die met een prijskaartje van anderhalfmiljoen pond zowat de duurste sportwagen ter wereld wordt, deelgenomen aan het Concours ‘d Elegance van Villa d'Este. En op het prestigieuze evemenent meteen de hoofdvogel afgeschoten, want de bolide is er uitgeroepen tot de mooiste verschijning in het segment van de prototypes en concept cars.

De One-77 debuteerde eigenlijk al op het Autosalon van Genève, maar dat wil niet zeggen dat hier geen nieuws te rapen viel. Het model dat Aston in Genève op z'n stand voorstelde was immers niet eens voorzien van een motor. Ditmaal is de One-77 compleet af, met inbegrip van een zesliter V12 met minstens 700pk én een interieur. De exacte prestaties zijn nog steeds niet vrijgegeven, maar de Britten beloofden eerder al dat het pluimgewicht (dankzij z'n carbon monocoque constructie) voor de sprint niet meer dan 3,5 tellen zou nemen en dat hij minstens 320km/u snel wordt.