Aston Martin One-77 in vol ornaat

Door: BV

Op het Salon van Genève heeft Aston Martin niet alleen de DBS Volante of V12 Vantage voorgesteld. Er was ook nog nieuws over de supersportwagen van het merk. Die wordt met een prijskaartje van ruim anderhalf miljoen euro de duurste auto van het moment. De One-77 wordt aangedreven door een 6.0l V12, in wezen hetzelfde blok als bij de andere modellen van het merk, maar Aston en Cosworth hebben het gewicht van het blok met 25% kunnen reduceren en menen er een vermogen van minstens 700pk uit te kunnen puren. De Bugatti Veyron ligt van die cijfers niet wakker, maar het wordt wel de snelste Aston uit de geschiedenis.

De prestaties hebben de Britten nog niet, maar omdat de One-77 -bijvoorbeeld in vergelijking met de Veyron- een vedergewicht wordt (met dank aan de carbon monococque constructie), mag je op vuurwerk rekenen. Het bedrijf steekt z'n handen in het vuur voor een sprinttijd van 3,5 tellen of minder en een top van 320km/u. In tegenstelling tot eerdere berichten, zouden niet alle 77 stuks al een eigenaar gevonden hebben. Er was aanvankelijk grote interesse, maar door de crisis hebben naar verluid een aantal kandidaten afgehaakt.