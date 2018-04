Hondas eerste rood in 14 jaar

Door: BV

De Japanse autobouwer Honda heeft een tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 2,9 miljard dollar geleden. De reden daarvoor ligt nogal voor de hand - de wereldwijde economische maleise en een terugval van de verkopen. Honda's verkoop daalde met 680.000 stuks, of meer dan 35%. De grootste daling was te merken in de VS, waar het volume slonk van 459.000 voor het eerste kwartaal van 2008 naar 219.000 stuks tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. Honda ziet evenwel geen reden tot paniek. Het zet in op compactere en milieuvriendelijke (lees: zuinige) auto's, zoals de nieuwe Honda Insight en zal grote besparingen doorvoeren. Honda wil over het ganse jaar 2009 rendabel zijn. Vorige week kondigde het bedrijf ook al aan dat het luxe-dochter Acura een aparte financiële structuur zou geven.