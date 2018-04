Jaguar XF met fiscaal vriendelijke diesel

Door: BV

Jaguar heeft in de XF zopas een nieuwe drieliter dieselmotor geïntroduceerd. Die is in principe 240pk en 500Nm sterk. Dat is niet ech lollig want dat betekent dat je bij een aankoop de Staat mag sponsoren voor € 4.957. Jaguar heeft daarom besloten voor de Belgische markt een varaitn op de markt te brengen die 211pk en 450Nm opwekt. Daardoor bedraagt de BIV slechts € 2.478. De verkoopprijs van de 240pk en 211pk krachtige dieselversies is identiek en bedraagt € 52.350 voor de instapversie. De XF diesel 211pk is goed voor een sprint van nul naar 100km/u in 7,9 tellen en neemt genoegen met 6,8l brandstof over de gemengde cyclus. De overeenkomstige CO2-uitstoot bedraagt elke kilometer 179 gram.