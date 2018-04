Jaguar XF Diesel S met 275pk

Door: BV

De Jaguar XF kende afgelopen jaar een geslaagde introductie en in onze contreien wordt de 211pk sterke 2,7l dieselcentrale uiteraard het best gesmaakt. Jaguar breidt z'n gamma nu uit met een extra dieselmotor. Het gaat om drielitercentrale die is afgeleid van hetzelfde blok. Dat wordt door 2 turbo's geblazen, kent een inspuitdruk van maximaal 2.000bar en kan tot 5 inspuitingen per cyclus realiseren. Het blok bereikt een maximumvermogen van 275pk en ontwikkelt met een bijzonder vlakke koppelcurve (het maximumkoppel is reeds vanaf 1.500 krukasrotaties per minuut ter beschikking) een maximale trekkracht van 600Nm. Het geheel wordt gepaard aan de reeds gekende zestrapsautomaat van fabrikant ZF.

De Diesel S krijgt specifieke 19-duims lichtmetalen velgen, de gepaste badges en koffervleugeltje. Dat laatste moet helpen de XF bij een (elektronisch begrensde) top van 250km/u aan het asfalt te lijmen. De sprinttijd slinkt tot amper 6,4 tellen. Uiteraard voldoet de centrale aan de Euro V uitstootnorm. Z'n CO2-emissie (179gr/km) en verbruiksgemiddelde (6,8l/100km) liggen zelfs 10% lager dan dat van de 2,7l.

Jaguar bouwt van dezelfde motor ook een variant met 240pk. Die heeft identieke verbruikscijfers, sprint naar 100 in 7 tellen, maar die is voor ons land nog niet bevestigd. Je handtekening onder een bestelbon voor de 275pk-versie kan vanaf het Brusselse Autosalon. Daar wordt ook de prijs voor de drieliter bekendgemaakt.