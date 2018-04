GTA Spano is Spanjes eigen supersportauto

Door: BV

Spanje mag misschien de rijke automobielgeschiedenis van een land als Italië missen, af en toe bouwen ze op het Iberische schiereiland bolides die net zo exotisch zijn als een Ferrari of Lamborghini. En dit is de laatste telg; de GTA Spano. Het uiterlijk is in supersportwagenland nogal dertien in een dozijn, maar wat eronder zit, spreekt tot de verbeelding. Vooral omdat GTA de Spano nagenoeg geheel uit carbon, kevlar en titanium optrekt. Dat betekent dat de motor nauwelijks gewicht mee te sleuren heeft.

En de krachtcentrale is niet de minste. 8,3l grote, tien cilinders in V8, afkomstig van de Dodge Viper, maar voor de gelegenheid nog eens opgekitteld tot 780pk. En de centrale kan naar keuze gekoppeld worden aan een gerobotiseerde zevenbak of een zestrapstransmissie met handschakeling. Voor de prestaties maakt het weinig uit. De sprint naar 100km/u kan in 2,9 tellen. Over de andere cijfertjes zijn de Spanjaarden nog zwijgzaam, maar zeg nu zelf, het zal wel meevallen zeker. Er worden niet meer dan 99 stuks van deze exclusieve bolide gebouwd, uiteraard elk met een gepeperd prijskaartje. Reken op zo'n half miljoen euro's.