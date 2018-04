Dakloze Audi R8 in 2011

Door: BV

Bij Audi wordt met geen woord gerept over een dakloze uitvoering van de R8, maar in Ingolstadt is het niet ongebruikelijk dat details over toekomstige producten via een achterpoortje weten te ontsnappen. En het laatste lek suggereert de komst van een open R8, uiterlijk in 2011. Of die er enkel komt als V8, of ook de nieuwe 5,2l dikke V10 onder de kap krijgt, is nog een open vraag. En ook het uiterlijk is een bron van speculatie. Een Targa-constructie met alleen een afneembaar dakpaneel is goedkoper en eenvoudig realiseerbaar en lag dus voor de hand. Maar -onder meer omdat de kostprijs in dit segment niet meer zo zwaar doorweegt- de laatste informatie suggereert een volwaardige cabriokap. In stof, weliswaar. Audi heeft achter de voorzetels immers voldoende ruimte om zo'n dakje op te bergen.