Lichtspel van Audi: D7

Door: BV

Audi is momenteel helemaal wild van LED-dagverlichting, maar de designafdeling van het merk is natuurlijk verplicht te zoeken naar de verlichtingstrends van de toekomst. En als het van Audi afhangt, zou dat wel eens neonverlichting kunnen zijn. De virtuele D7-concept car toont wat binnen de mogelijkheden van de technologie valt. De gasverlichting kan immers nog flexibeler en fijner toegepast worden dan LEDs. Audi zegt de lichtlijnen op de D7 zo te hebben getekend dat het model in het donker onmiddellijk als een auto herkenbaar is. Daarmee pareert Audi alvast een argument van de veiligheidslobby.