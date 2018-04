Belgische autoverkoop met kwart omlaag

Door: BV

Afgelopen maand werden 47.641 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is liefst 22,8% minder dan tijdens april 2008. Een daling die veel groter is dan we tot nog toe gekend hebben, uiteraard te wijten aan de onzekere economische situatie, en -voor het eerst- vergelijkbaar met die in onze buurlanden. Toch doet vakorganisatie Febiac z'n best om de cijfers te nuanceren. April vorig jaar was immers 29% beter dan april in 2007. Renault voerde afgelopen maand met 5.708 nieuwe wagens de tabellen aan. Op het ereschavot krijgt dat merk het gezelschap van Citroën (4.557) en Opel (4.521 stuks). De plaatsen vier en vijf zijn voor Peugeot en Ford met resp. 4.348 en 4.115 stuks. VW valt voor het eerst in tijden uit de top 5.

Bij de lichte bestelwagens noteren we eveneens een sterke daling van de inschrijvingscijfers: - 25,2% voor de maand april en - 19,6% voor de eerste vier maanden van het jaar; steeds in vergelijking met 2008. Het zijn echter de vrachtwagens die de grootste marktdaling laten optekenen: -33,3% voor de distributietrucks tot 16 ton en zelfs -41,1% voor de zware voertuigen. De grootste duik maken de opleggers: daarvan werden er dit jaar 42,9% minder ingeschreven dan vorig jaar, met april als dieptepunt: -62,1%. Opvallend is dan weer hoe goed het segment van de gemotoriseerde twee-, drie- en vierwielers standhoudt. De maand april was op het niveau van april 2008 en de cijfers van de eerste vier maanden samen liggen slechts 5,7% lager.