Nieuwe slimme motor van Scuderi

Door: BV

Volgende maand stelt de Scuderi-groep in Frankfurt op een motorbeurs een prototype voor een nieuwe verbrandingsmotor voor. Het gaat om een atmosferische éénliter tweecilindermotor. Scuderi verdeelt de gebruikelijke viertaktcyclus over twee cilinders in plaats van over één exemplaar. Dat betekent dat één cilinder in eenzelfde cyclus dienstdoet voor inlaat en compressie, terwijl in de andere cilinder de ontploffing en uitlaat plaatsvindt. Conventionele motoren moeten twee volledige cycli doorlopen om even veel kracht op te wekken. Scuderi claimt dat de uitstoot van giftige stoffen in vergelijking met een conventionele motor met zo'n 80% daalt, terwijl de centrale meer trekkracht opwekt dan een conventionele benzine- of dieselmotor. Het bedrijf probeert de technologie nu aan verschillende autobouwers te slijten. De argumenten; de motoren voldoen aan de toekomstige emissienormen, kunnen in een conventionele motorenfabriek gebouwd worden en kunnen bestaande motoren zonder grote aanpassingen vervangen in reeds bestaande of geplande modellen met een conventionele architectuur. Allen zaken die niet van een elektromotor gezegd kunnen worden.