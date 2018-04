Iemand een moderne Volvo P1800?

Door: BV

Roger Moore wist de Volvo P1800 in de jaren zestig al te appreciëren. Hij gebruikte het model toen als vervoermiddel in de Britse televisiereeks The Saint. En z'n tijdloze lijnen kunnen nog steeds op heel wat bijval rekenen. De prestaties... die zijn inmiddels niet meer van deze tijd. Maar geen nood. Als het aan Mattias Vöcks ligt, dan heb je hier de oplossing. De Zweedse designer heeft eerder al een Volvo Amazon naar de 21ste eeuw gebracht en bedacht nu een moderne versie van de P1800. Lager, 7cm langer en met een discreet gemoderniseerd lijnenspel. En onder de kap van de P1800 "VOX" zit een compacte 4,4l V8 benzinemotor, getransplanteerd van een Volvo XC90, maar voor de goede orde ook nog eens voorzien van een turbo. Kwestie van het vermogen in de buurt van 600pk te krijgen. En al dat geweld gaat via een handgeroerde zesbak naar de achterwielen. Dergelijke projecten worden om de haverklap opgedroomd, maar Vöcks heeft een streepje voor. In het dagelijks leven houdt hij zich immers bij Koenigsegg bezig met de (handmatige) assemblage van supersportwagens.