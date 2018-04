Yes! Bocanegra van Seat Ibiza

Door: BV

Onze landgenoot Luc Donkerwolcke had de voorbode van de driedeurs Seat Ibiza bedacht met zwart smoelwerk. Die Bocanegra (letterlijk: zwarte mond) had z'n naam dus niet gestolen. En de originele en agressief ogende kleurstelling voor de driedeurs viel in de smaak. Alleen was de definitieve productieversie opvallend behouden vormgegeven. Misschien dat de snelle versies op de originele look getrakteerd worden? Ook niet, want de lancering van de FR en de Cupra gingen zonder zwart smoelwerk gepaard. Maar nu komt er toch verandering in. De twee pittige versies worden leverbaar met het Bocanegra kleurenschema.

De 1.4 TSI met 150 of 180pk wordt in de Bocanegra-uitvoering getrakteerd op een hertekende voorbumper met honingraatgrilles die in een zwarte behuizing zitten, donker getinte koplamen en hertekende luchtinlaten en grilles. Specifiek zijn ook de 17-duims lichtmetalen velgen, de zwarte spiegelkappen en de donker getinte achterruit. Op de kont vinden we een Bocanegra-embleem en aan de binnenkant wordt het B-logo her en der herhaald. Onder meer op het afgeplatte sportstuur, in het instrumentarium en op de specifieke kuipzetels. En bovenop al dit lekkers krijg je ook nog eens aluminium pedalen. De Bocanegra-Ibiza is over enkele maanden te koop.