Bommetje: Cupra van Seat Ibiza

Door: BV

Zes maanden na de lancering van de nieuwe Ibiza-generatie, breidt Seat het aanbod uit met een sportieve variant. Die heet nog altijd Cupra, en zoekt de aansluiting met de spannende Bocanegra concept car die op het Autosalon van Genève de voorbode van de jongste Ibiza-generatie was.

De Cupra krijgt een expressieve smoel waarin extra grote luchtinlaten de centrale grille flankeren, maar de zwarte bumperschilden van het showmodel liet men toch achterwege. Het potige model heeft recht op 17-duims lichtmetalen velgen en een hertekende achterbumper. Een trapeziumvormige uitlaatpijp wordt er centraal onder geschikt. Het onderstel is opgewaardeerd met een specifieke, sportieve ophanging die andere veren, dempers en dikkere stabilisatorstangen omvat. In het interieur maken diep uitgesneden sportzetels, aluminium pedalen, een aangepaste klokkenset en specifieke stoffen het onderscheid.

Naar de prestaties van de Cupra is het nog gissen. Die houdt het Spaanse merk nog even achter de hang. Maar dat ze gepeperd zullen zijn, staat als een paal boven water. Onder de kap vinden we immers de 1.4 TSI-motor van de VW-groep in z'n dubbel geblazen versie. Die is goed voor niet minder dan 180pk (of 128pk per liter specifiek vermogen!). Al dat geweld wordt via een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling naar de voorwielen geleid. Die automaat kan zelf de gangwissel selecteren, maar je kan als bestuurder ook zelf de controle nemen en middels schakellepels aan het stuurwiel een versnelling selecteren. De DSG-technologie elimineert de schakeltijd geheel, wat garant staat voor een pittig acceleratiecijfer. De Ibiza Cupra zal staan blinken op het Autosalon van Parijs.