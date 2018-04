Ferrari maakt een (duur) koffertje

Door: BV

Luxemerken verkopen uiteraard al te graag één van hun exclusieve bolides, maar de fortuinlijke klant kan ook leuk gemolken worden met een lijn exclusieve accessoires. Geen enkel luxemerk laat zich in die categorie onbetuigd en dit is de laatste creatie van Ferrari. Een carbon attachékoffertje met een inleg (en handvat) in het fijnste leder. Past perfect op een passagierszetel van een F430. Of op eender welke andere passagierszetel for that matter. Vaak zijn accessoires een manier om liefhebbers met een te kleine beurs aan originele merkitems te helpen, maar in dit geval blijft het prijskaartje wellicht een hinderpaal. Het koffertje moet minstens zo'n € 3.500 kosten.