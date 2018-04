Handenvrij bellen of betalen

Door: REDACTIE

In België is het gebruik van de zaktelefoon (GSM) in de auto al sinds 1 juli 2000 strikt verbonden aan het verplicht handenvrij bellen. Het verplicht handenvrij bellen indien men aan het stuur gebruik maakt van de zaktelefoon geldt overigens in alle Europese landen.Sinds 1 maart 2004 moest wie betrapt werd 50 euro afdokken. Dat bedrag werd op 13 mei 2005 verdubbeld tot 100 euro. Hoewel zowat iedereen hiervan op de hoogte is, blijkt dat weinigen af te schrikken. In de praktijk treedt 1 op 3 deze wet met de voeten! Veelal gaat het om het beantwoorden van een inkomende oproep, doch een minderheid belt ook zelf vanuit de wagen met het toestel tegen het oor.

Na jaren blindheid voor deze inbreuk - snelheidscontroles vereisen geen intelligentie en brengen gemakkelijker geld in de bodemloze staatskas - kijkt de politie nu toch scherper toe. Toen handenvrij bellen in 2000 verplicht werd, werden dat jaar 20.418 overtredingen beboet, 25.570 in 2002 en 37.688 in 2003. Recentere cijfers melden 66.000 bekeuringen voor 2007 en zowat 75.000 voor 2008. Voor de prijs van een boete koopt men vlot een wettelijke handenvrij car-kit, een accessoire waarmee men niet langer de telefoon tegen het oor moet houden, maar juist beide handen aan het stuur kan laten. Een Bluetooth 'car-kit' biedt de meest praktische oplossing, gezien deze draadloos verbinding maakt met de zaktelefoon. Het aanbod groeit haast explosief! Wie zich in orde wil stellen heeft keuze uit volgende oplossingen:

A) Het 'oortje' - al lang een goede bekende - verenigt luidspreker en microfoon in één toestel. In het Bluetooth-oortje zit een accu, die regelmatig moet geladen worden.

B) De luidsprekerset is een erg praktische oplossing voor in de wagen daar ze over de zonneklep klemt en de bestuurder helemaal niet hindert.

C) De draagbare navigatieoplossing (PND) met ingebouwde Bluetooth-connectie kan dezelfde werking verzekeren.

D) Nieuwe auto's kunnen af fabriek met een Bluetooth-handenvrij-connectie worden besteld. Hun werking is grotendeels vergelijkbaar met de luidsprekerset, zij het dat alle elementen - luidspreker en microfoon - onzichtbaar geïntegreerd zitten in het auto-interieur. Bovendien voegt deze oplossing ook nog de 'auto-mute'-functie toe. Dat wil zeggen dat bij een inkomend gesprek de radio automatisch zachter gaat.

E) Autoradiomerken bieden hun nieuwste modellen ook steevast aan met Bluetooth-connectie voor handenvrij bellen en het voordeel van de 'auto-mute'-functie.

Keuze is er genoeg, maar 'wettelijk' is niet noodzakelijk synoniem voor veiligheid. Hoewel de voorgestelde oplossingen wel degelijk handenvrij bellen mogelijk maken, moet de bestuurder nog steeds minstens één hand wegnemen van het stuur om een nummer te vormen... Helemaal niet meer bellen? Als het aan de Britten ligt is dat de enige optie. Eind 2007 verstuurden Engeland en Wales richtlijnen aan de rechtbanken om het bedienen van GSM op GPS tijdens het rijden te bestraffen met twee jaar celstraf. Overigens valt ook de bediening van een iPod, MP3-speler of notebook onder 'gevaarlijk rijgedrag', met de kans op twee jaar celstraf.