Audi bouwt wilde Q5

Door: BV

De design-afdelingen van VW en Audi gebruiken het jaarlijkse GTI en Tuning-evenement in het Oostenrijkse Wörthersee elk jaar als een excuus om even uit hun dak te gaan. Dit jaar heeft Audi wild gedaan met de Q5. Het bedrijf stelt het Q5 Custom Concept voor. Die heeft een agressieve uitstraling die onder meer te danken is aan z'n speciale donkergrijze koetswerktint, de deskundig gekozen rode accenten (onder meer op de 21-duims lichtmetalen wielen) en de aërodynamische hulpstukken. Aan de binnenkant is het standaardmeubilair geruild voor sportieve kuipjes en een dito aankleding.

En alsof dat niet genoeg is, rust de Q5 Custom Concept ook nog eens op een 60mm verlaagd onderstel. Uiteraard doet dat een beetje teniet aan het SUV-principe, maar de aandrijflijn wettigt de ingreep. Onder de kap zit immers een drieliter V6 die door een compressor naar 408pk en 500Nm gekitteld wordt. Het is een zeventraps DSG-automaat die al dat geweld naar de vier aangedreven wielen moet versluizen. De presaties zijn uiteraard behoorlijk levendig. Als de ganse paardenstal wordt losgelaten heeft deze Q5 niet meer dan 4,4 seconden nodig om de kaap van 100km/u te ronden. De topsnelheid bedraagt 250km/u, want de begrenzer is nog steeds present. De Q5 Custom Concept mag je gerust zien als inpiratiebron want plannen voor een commerciële carrière heeft Audi met deze creatie niet.