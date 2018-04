VW Polo GTI warmt zich op

Door: BV

VW steekt Audi naar de kroon op het GTI- en tuningevent in het Oostenrijkse Wörthersee. Het merk met de Ringen presenteert er de Q5 Custom Concept, terwijl VW met niet minder dan drie nieuwsjes uitpakt.

Het eerste is deze pittig ogende Polo. Die doet aan een GTI denken en dat is wellicht niet toevallig. VW voelt hiermee wellicht even hoe warm het water is. De vormgeving mag je zien als een voorbode voor de onvermijdelijke Polo GTI. De techniek moet je even negeren, want onder de kap ligt een gewone atmosferische 1.4l met 86pk. De GTI wordt minstens dubbel zo sterk en zal naar alle waarschijnlijk een dubbel geblazen TFSI onder de kap krijgen.

Je concentreert je dus best op de herwerkte bumperschilden, het 18-duims lichtmetaal, de zwartgelakte spiegelhuizen en de donkere lichtunits. Als je racestrepen over de koets van de GTI wil, zal je wellicht moeten bijbetalen. En ook het interieur biedt al een indicatie, want we noteren zowel lichtmetalen als zwarte accenten (zoals de pedalen), een sportstuurtje en met leder beklede kuipjes die met witte steunvlakken en rode sierbiesjes in de verf gezet worden.