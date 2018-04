VW Golf GTI in speciale outfit

Door: BV

De stijloefening op de Polo (zeg maar de voorbode voor de Polo GTI) krijgt in Worthersee het gezelschap van deze door VW speciaal aangeklede Golf GTI.

De lak in een ‘Firespark'-rode metaalkleur is het meest in het oog springende verschil met de GTI uit de catalogus, maar het eindigt er niet bij. De koets rust op een verlaagd onderstel waarvan VW heeft ontdekt dat er 19-duimers onder passen. En die zijn uitgevoerd in mat zwart met een rode sierrand. Aan de binnenzijde is het interieur aangedikt met lapjes rood leder.

Onder de kap zit de 210pk sterke tweeliter TFSI uit de productieversie. Je mag er dus van uitgaan dat deze "Golf GTI Wörthersee 09" net als de reguliere productieversie naar 100km/u sprint in 6,9 tellen en het pas bij 238km/u voor bekeken houdt. Als de rijervaring al anders is, dan ligt dat aan de sportievere demping en de herwerkte uitlaatlijn. Die laatste geeft een sportiever geluid, aldus VW.