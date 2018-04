Beherman wordt Saab-importeur Nederland

Door: BV

De Belgische Groep Beherman die actief is in het bankwezen, herverzekering, immobiliën en reeds dertig jaar verantwoordelijk is voor de invoer van Saab in België, heeft nu ook het importeurschap van het merk in Nederland verkregen, nadat de Nederlandse Saab-invoerder eerder deze maand het faillisement diende aan te vragen. Een nieuwe, Nederlandse organisatie wordt samengesteld onder de naam Beherman Nederland en zal in Vianen gevestigd zijn.

Het bedrijf zal de invoer en verkoop van Saab personenwagens in Nederland verzekeren. En het bedrijf mag meteen uit de startblokken schieten. Deze zomer volgt de introductie van de 9-3X en later dit jaar (op het Autosalon van Frankfurt) volgt de première van de nieuwe Saab 9-5.

Het merk Saab staat bij GM nog steeds in de etalage. Het totaal van 27 potentiële investeerders werd inmiddels teruggebracht tot 3 sterke kandidaten die "het vermogen en de ambitie hebben" om Saab rendabel te maken. De definitieve keuze valt een van de "eerstvolgende weken".