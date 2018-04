Ferrari werkt aan hybride met 4WD

Door: BV

De geruchten dat Ferrari aan een hybride aandrijflijn werkt verdienden al de status ‘hardnekkig', maar nu is er bevestiging. Het bedrijf heeft bij het Europese patentenbureau immers een reeks van zes tekeningen neergelegd met daarop het aandrijfschema voor een vierwielaangedreven hybride. Niet dat we daar veel wijzer uit worden, maar een paar zaken zijn er wel uit af te leiden.

De hybirde Ferrari's van de toekomst krijgen vierwielaandrijving. De benzinemotor blijft gewoon instaan voor de aandrijving van de achtertrein. De schema's laten de mogelijkheid open dat ook de achterwielen daarbij geholpen worden door een elektrisch aggregaat. De voorwielen krijgen geen directe verbinding met de verbrandingsmotor en worden enkel door een elektromotor aangedreven. Dat is eenvoudiger en goedkoper, terwijl het de Ferrari's bijvoorbeeld bij een vertrek vanuit stilstand toch het voordeel van vierwielaandrijving kan bieden. Wellicht is het systeem in staat om remenergie te recuperen en hoort een start/stop-systeem voor de benzinemotor tot de mogelijkheden. Uitsluitsel daarover is er (nog) niet.