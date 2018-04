Ideetje voor volgende Subaru Impreza

Door: BV

Subaru heeft de jongste twee decennia een ijzersterke reputatie opgebouwd. Z'n producten gelden niet alleen als betrouwbaar en veilig, wie regelmatig het stuur van een Subaru neemt, weet ook dat z'n geheel symmetrische integraalaandrijving en het lage zwaartepunt van de boxermotoren garant staan voor uitstekende rij-eigenschappen en rijplezier. Alleen lijkt de designafdeling van het merk die kwaliteiten maar met mondjesmaat over te kunnen brengen op de producten. Vooral de jongste Impreza-generaties scoren niet bijster hoog in schoonheidswedstrijden. Daar mag wel eens wat aan veranderen, vindt de Zweed Lars Martensson. Die ontwerper houdt zich vooral bezig met het maken van 3d-renderings, onder meer voor videogames. Ditmaal heeft hij even voor Subaru beslist hoe de volgende Impreza-generatie eruit kan zien. Hopelijk zet Subaru hem snel op het vliegtuig richting Japan...