Ook volgende Honda S2000 bedacht

Door: BV

Eerder vandaag brachten we de visie op de volgende Subaru Impreza WRX STI van 3D-artiest Lars Martensson, maar het autorepertoire van de Zweed omvat eveneens een kijk op de volgende generatie S2000. In tegenstelling tot Subaru, heeft Honda niet eens aangegeven plannen te hebben voor nog een open tweezitter. Officieel is er nog niets geweten, al draait de geruchtenmolen natuurlijk wel op volle toeren. Als we die mogen geloven is een nieuwe open tweezitter van het merk niet voor meteen, maar als hij er toch komt, zal het naar alle waarschijnlijkheid een hybride zijn. In elk geval ligt het lijnenspel nog niet vast, dus als Lars bij Subaru niet aan de bak komt, lukt het misschien nog bij Honda...