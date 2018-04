Ariel Atom met V8: 1000pk per ton!

Door: BV

De Ariël Atom is, zelfs als hij voorzien is van een bij de Honda Civic Type-R geleende atmosferische tweeliter benzinemotor met een slordige 200pk, al een regelrecht knalijzer. Maar wat extra vermogen is wellicht nooit weg. Daarom heeft het Britse bedrijf tussen de achterwielen en het naakte chassis een achtpitter gelepeld.

De V8 is 2,4l groot, heeft vijf kleppen per cilinder en geilt op toeren. De centrale levert niet minder dan 500pk bij een omwentelingssnelheid van 10.000 (!) toeren per minuut. Al dat geweld gaat via een sequentiële Sadev zesbak naar de achterwielen. En omdat de Atom in deze uitvoering exact 500,9kg op de weegschaal zet, komt de tweezitter op een compleet geschifte vermogen/gewichtsverhouding van 1000pk per ton. Ariël heeft wel wat moeite moeten doen om die magische kaap te ronden. De wielen bestaan uit magnesium en zo goed als alle aërodynamische hulpstukken (de voorvleugel, spatborden en de bodembekleding) zijn integraal in carbon vervaardigd.

De prestaties en prijzen zijn nog niet helemaal officieel, maar Ariël is er gerust in dat een sprintje naar 100km/u niet eens 3 seconden zal duren en dat je 160km/u rijdt voor je tot 7 kan tellen.