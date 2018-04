Magna neemt Opel over

Door: BV

De Canadese onderdelenfabrikant Magna haalt het van Fiat in het overnamegevecht voor het Duitse Opel. De Duitse overheid, GM en Magna hebben daarover vandaag een akkoord bereikt. De toeleverancier wil Opel gebruiken om voet aan grond te krijgen op een van s'werelds snelst groeiende automarkten; Rusland. Opel blijft op die manier uit het faillisement van GM. De motorgigant stapt naar alle waarschijnlijkheid maandag naar de Amerikaanse rechtbank om bescherming tegen de schuldeisers te vragen. Het wordt maandag overigens een drukke dag voor de Amerikaanse autosector, want dan velt de rechtbank er ook een oordeel over de participatie van Fiat in het failliete Chrysler.