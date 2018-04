Door: BV

Honda lanceerde de kleine Jazz voor het eerst in 2002. Inmiddels is het 2,84 miljoenste exemplaar van de compacte vijfdeurs op weg naar de klant. In Europa is zopas de kaap van een half miljoen verkochte eenheden gerond. De tweede Jazz generatie werd vorig jaar voorgesteld en werd afgelopen jaar ook meteen verkozen tot VAB Gezinswagen van het Jaar 2009 de categorie tot € 15.000.