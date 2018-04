Subaru Forester aangepakt onder de gordel

Door: BV

Subaru heeft de eigenlijk nog fonkelnieuwe Forester voor modeljaar 2010 al even onder handen genomen. Niet dat dat het model aan te zien is; nagenoeg alle verbeteringen bevinden zich onderhuids. Vooral het onderstel is opnieuw bekeken. Er zijn aanpassingen gemaakt met betrekking tot stijfheid en dempingskracht. Die zorgen volgens het bedrijf voor extra rijcomfort en een verhoogde stabiliteit. Voorts zijn de functies van het informatiedisplay op het dashboard uitgebreid en is het kleurenpalet gewijzigd.

De klant mag zich verheugen op een uitgebreide uitrusting op nagenoeg alle versies, terwijl het prijsniveau zo goed als gehandhaafd blijft. De basisversie met 2.0l benzinemotor is er vanaf € 25.990. De unieke viercilinder boxer-dieselmotor kost € 2.000 extra. De opgefriste versies staan vanaf nu bij de dealer.