Met BMW de lucht in

Door: BV

Dat designstudio's van autoconstructeurs ook graag hun tanden in wat anders zetten weten we ondertussen wel. En BMW doet het de jongste tijd niet alleen ter land, maar ook ter zee, en nu zelfs in de lucht. Dit is de nieuwste creatie van de Amerikaanse ontwerpstudio van het merk; de Falcon 7X - een zakenjet. Stijlvol, comfortabel en vanuit een design-standpunt lang niet makkelijk want de hele mikmak moet uiteraard voldoen aan de normen van de vliegindustrie. Er kwam zelfs wat inspiratie van bij Roll-Royce, want net als de Phantom Coupé kan je honderden lichtpuntjes in de dakhemel laten verwerken om de idee van een sterrenhemel op te wekken. Over de prijs kunnen we kort zijn. Als je ernaar moet vragen, kan je het wellicht niet betalen...