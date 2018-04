Koenigsegg favoriet voor Saab

Door: BV

De kleine constructeur van exclusieve sportwagens Koenigsegg is favoriet voor de overname van Saab, zo is in de Zweedse media uitgelekt. Het merk dat jaarlijks niet meer dan 20 exclusieve bolides (van zo'n € 1 miljoen/stuk) produceert, wordt financieel gesteund door een Noors investeringsfonds. GM lijkt gewonnen voor het Scandinavische offensief en als ook de Zweedse rechtbank z'n goedkeuring geeft, staat niets de transactie nog in de weg. Momenteel houden de betrokken partijen de lippen stijf. Een officiële aankondiging volgt wellicht wanneer een overeenkomst of intentieverklaring getekend is. Vermoedelijk laat die niet lang meer op zich wachten.