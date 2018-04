Audi A3 met nieuwe diesels

Door: BV

Na VW's Golf gooit nu ook de Audi A3 de 1.9 TDI-motor overboord ten voordele van een compactere (1.6l) en modernere (common-rail) viercilindercentrale. Die zestiendhonderd nestelt zich in twee vermogensversies tussen de voorwielen van de compacte Audi. De eerste is 90pk sterk, de tweede levert 105pk en wordt ook meteen getrakteerd op een hoop ecotechnologie.

De 1.6 TDI met 90pk en 230Nm trekkracht rept zich in 12,9 tellen naar 100km/u, is tot een top van 180km/u in staat. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 4,5l/100km en de overeenkomstige CO2-emissie bedraagt 118gr/km. En hoewel de versie met 105pk het ook met een vijfbak moet stellen neemt die met nog minder brandstof genoegen - 4,1l/100km of slechts 109gr/CO2/km. Audi rust deze variant immers uit met een stop/start-functie dat bij stilstand automatisch de motor uitschakelt een systeem dat remenergie recupereert. Deze A3 steekt ook in de sprint een tandje bij. De spurt naar 100 neemt 11,4 tellen in beslag en haalt 194km/u.