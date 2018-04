Nieuwe instapper Hyundai i30 break

Door: BV

Hyundai breidt het gamma van de i30 CrossWagon naar onderen uit. Het model is met onmiddellijke ingang leverbaarmet een 1.4l 16-kleps benzinemotor. Die levert 109pk en 137Nm trekkracht. De break zet er een acceleratietijd van 11,7 tellen en een top van 187km/u mee neer. Een gemengde cyclus van 100km vraagt volgens de constructeur 6,3l kostbaar vocht, tenzij je opteerde voor het optionele ISG-systeem (Hyundai's start/stop-installatie). Die is tot 15% zuiniger, vooral in een stedelijke omgeving. Aan de i30 CW 1.4i hangt een basisprijskaartje van € 16.199.

Tegelijk ondergaat het ganse i30-productgamma enkele kleine wijzigingen. Zo zijn de i-pod en MP3-aansluiting voortaan standaard, beschikken alle versies over donkere koplampen, zijn de wieldeksels gewijzigd en is de instelbaarheid van de voorzetels verbeterd.