Alleen in 3D: BMW M Concept

Nu teken- en 3D-software relatief makkelijk verkrijgbaar zijn, worden we overspoeld door aspirant-designers die snel even hun visie geven over een toekomstig model. Met wisselend succes, maar de kwalitatieve inzendingen willen we je toch niet onthouden. BMW heeft zelf al aan een Audi R8-concurrent gedacht en pende de M1 Hommage, maar volgens wannabe-designer Idries Noah is die wat te braaf. Z'n suggestie willen we u niet onthouden - de boys bij BMW Design surfen immers ook op het net. De inspiratie voor deze Beemer met middenmotor (de 5.0l V10 uit de BMW M5 past perfect) komt van BMW's eigen M1, maar ook van de Ferrari Dino en 250 GTO...