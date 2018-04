Opwarmer: Mercedes E Coupe 350 CDI

Door: BV

Als we afgaan op de populariteit van de Audi A5 2.0 TDI-test, dan kunnen we stellen dat de Auto55-lezer een zwak heeft voor volwassen coupé's. En het toeval wil dat we u eind deze week onze bevindingen over de gedoodverfde concurrent van de Audi serveren, want dan krijgt u ons oordeel over de fonkelnieuwe E Coupé. In even trendy wit, zij het wat steviger gemotoriseerd. De 350 CDI tekent voor 231pk, 540Nm trekkracht, een sprinttijd van 6,1 tellen en een afgeregelde top van 250km/u. Als u het daar niet warm van krijgt, helpen de beelden misschien...