Wit is de populairste kleur

Door: BV

Verffabrikant Du Pont onderzoekt al 55 jaar wat wereldwijd de populairste autokleur is. De afgelopen zeven jaar was de scepter in handen van zilver, maar dat is voorbij. Voortaan worden het meeste wagens in wit gespoten, al dan niet in een conventionele lak of voorzien van metaalschilfers. Het zijn vooral landen als Mexico en Japan die aan de kar trekken. Daar zouden witte wagens tijdens de eerste zes maanden van het jaar een aandeel van liefst 62% uitgemaakt hebben. In Noord Amerika koos 19% van de mensen voor wit.

In Europa staat zwart, in schril contract met de rest van de wereld, bovenaan het ereschavot. Eén op vier wagens is in die kleur. Afgelopen jaar was zilver nog de meest geprefereerde tint van de Europeanen. Toch is er geen sprake van een stijlbreuk. De verschillende grijstinten blijven de rest van de top-3 uitmaken van alle voertuigsegmenten in de EU. Er is wel een opmars van hevige basiskleuren zoals blauw en rood.