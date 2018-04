Fiat, Alfa en Chrysler-plannen op straat

Door: BV

Nu Fiat het nieuwe Chrysler definitief in z'n greep heeft, komen de eerste plannen van de kakelverse alliantie boven drijven. En Fiat wil behoorlijk wat zaken aanpakken. De merken Chrysler, Dodge en Jeep mogen zich aan een make-over verwachten.

Alfa Romeo heeft z'n zinnen gezet op een nieuwe 169 en Chrysler's LX-platform lijkt daarvoor uitermate geschikt. Wellicht loopt de Alfa dan ook in het Canadese Ontario van de band. De Fiat 500 mag het Amerikaanse continent gaan veroveren (met dank aan het Chrysler-dealernet) en moet daarom zo snel mogelijk in Mexico van de band lopen. Liefst gisteren. En omdat de 500 en de Panda technisch nagenoeg identiek zijn, wordt het kinderspel om dan ook de Panda voor de Amerikaanse markt te bouwen. Fiat denkt aan de Panda 4x4, maar wil het kleintje als een Jeep aan de consument slijten. Alfa zou bij Jeep en Dodge genoeg know-how kunnen scoren om eindelijk werk te maken van niet één, maar twee SUV's. De eerste zou het onderstel lenen van de Jeep Grand Cherokee, de tweede zou op Fiat's eigen C-platform kunnen staan.

De bodemplaat die Fiat ontwikkelde voor het C-platform wordt populair. De Italianen willen er de volgende generatie Jeep Liberty, Dodge Journey, Caliber en Avenger en Chrysler Sebring op baseren. En als Fiat helemaal z'n zin krijgt, komt er eindelijk een Dodge Hornet. Die kleine Dodge wou Chrysler eigenlijk bouwen met Nissan, maar die plannen zitten al tijden in de diepvriezer. Fiat wil ze weer ontdooien want de kleine Dodge past wonderwel op Fiat 199-platform. Dat staat ook onder de Alfa MiTo, en die zou in 2011 op de Amerikaanse markt moeten komen.