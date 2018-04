Belgische automarkt vecht terug

Door: BV

Afgelopen maand juni werden 43.736 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht; dat zijn er 13,7% minder dan in juni 2008. De terugval is daarmee minder sterk dan tijdens de afgelopen maanden. Het eerste halfjaar werden er in totaal 273.205 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht, 17,4% minder dan een jaar geleden.

De Top 3 was afgelopen maand een uitsluitend Frans onderonsje. Citroën, Renault en Peugeot kapen alle ereplaatsen weg met respectievelijk 4.500, 4.361 en 4.241 nieuw ingeschreven voertuigen. Opel en VW worden in de achtervolging gedwongen met 3.506 en 3.412 stuks.

De markt van bedrijfsvoertuigen blijft een sterkere achteruitgang kennen. Zo werden er in juni 22,6% minder lichte bedrijfsvoertuigen ingeschreven. Bij de voertuigen van meer dan 16 ton MTM bedraagt het verlies 38,9%. De eerste zes maanden van dit jaar samen, vielen de inschrijvingen van zware trucks met 30% terug. De motormarkt heeft dan weer een behoorlijk goede maand juni achter de rug. Meer dan 3.600 nieuwe gemotoriseerde twee-, drie- of vierwielers werden in het verkeer gebracht, dat zijn er amper 5% minder dan in 2008.