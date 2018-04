Saab 9-5 (weer) betrapt

Door: BV

Dat Saab (zeker nu het een nieuwe Scandinavische eigenaar heeft) haast maakt met de introductie van de nieuwe 9-5 is een evidentie. De definitieve vormen van het model worden nog deze maand onthuld, het publieksdebuut is voorzien voor het Salon van Frankfurt en de verkoop start ook nog dit jaar. Er wordt dus stevig getest en het is onvermijdelijk dat die testwagens in de kijker rijden. Deze nieuwe beelden onthullen weer een paar kleine details. Opmerkelijk aan de nieuwe grote Saab zijn de schuin aflopende achterruit, de bolle bovenste vooruitomlijsting en nu weten we tenminste ook al dat een groot zonnedak -niet toevallig à la Opel Insignia- op de optielijst prijkt. Saab haalt -ook dat is inmiddels een zekerheid- de productie van het topmodel ook weer naar thuisbasis Trolhattan. De 9-5 zal dus niet -zoals eerst gepland- aan de zijde van de Insignia in Rüsselsheim het levenslicht zien.