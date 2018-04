Officieel: Koenigsegg koopt Saab

Door: BV

General Motors en een consortium onder leiding van de Zweedse fabrikant van exclusieve sportwagens Koenigsegg hebben een akkoord bereikt over de verkoop van Saab. Dat is officieel bekendgemaakt. De transactie gaat gemoeid met een overnamesom van zo'n $ 600 miljoen en zal wellicht tijdens het derde kwartaal van dit jaar afgerond worden. Het geld is afkomstig van de Europese Investeringsbank, met dank aan de Zweedse overheid dat zich garant stelt.

De verkoop stelt de lancering van toekomstige producten waarvan de ontwikkeling ver gevorderd is, veilig, klinkt het bij Saab. Het gaat dan onder meer om de nieuwe 9-5 die in Trolhattan gebouwd zal worden, de 9-4X die in Mexico van de band zal lopen en de opvolger van de huidige 9-3. GM zal ook in de toekomst platformen en technologie voor het nieuwe Saab blijven leveren.