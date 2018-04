Meer over de Audi A5 Sportback

Door: BV

Gisteren was de eerste echt foto van de nieuwe A5 Sportback al op het web verzeild geraakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Audi vandaag meer informatie de ether in stuurt. De A5 Sportback debuteert in september op het Autosalon van Frankfurt, en staat tegelijk bij de dealer. Sterker nog, Audi noteert nu al orders voor het model, met prijzen die starten vanaf € 33.650 (internationale prijs).

Bij aanvang zal Audi zes motoren aanbieden. De verdeling tussen benzine- en dieselversies is democratisch. Dieselen kan met een 170pk sterke 2.0 TDI, een 2.7 met 190pk en een 3.0 met 240pk. De eerste twee zijn standaard voorwielaangedreven, de derde is steeds een quattro. De instap-benzine is een 2.0 TDI met 180pk. Datzelfde blok bestaat ook in een variant die 211pk opwekt en erboven prijkt een 3.2l V6 FSI met 265pk. Later komen nog minstens drie extra motorversies, waaronder een geblazen zespitter voor de S5 Sportback. Alle aandrijfsystemen zijn voorzien van een systeem dat remenergie recupereert en de 2.0 TDI en 2.0 TFSI krijgen daarbovenop ook nog een start/stop-systeem. De compacte diesel tikt daardoor af op slechts 5,2l/100km over de gemengde cyclus. De voorwielaangedreven versies krijgen een elektronisch differentieel op de vooras (dat eigenlijk gewoon via de remschijven werkt) en onderstuur compenseert.

De A5 Sportback is langer dan de reguliere A5 maar blijft desondanks nog 36mm lager dan de A4 sedan. De koffer slikt, zoals eerder al gezegd, tussen 480 en 980l (met neergeklapte achterbank).