Hyundai i20 STC

Door: REDACTIE

Hyundai breidt zijn i20-gamma uit met een sportieve 3-deurs variant die 'SporTy Compact' gedoopt werd, afgekort STC. Zoals de i20 van bij zijn introductie het voorbeeld gaf door ESP als enige in het B-segment standaard aan te bieden, volgt ook de STC deze veiligheidsfilosofie. De veiligheidsuitrusting voorziet verder in zes airbags - twee frontale, twee zijdelingse en twee airbaggordijnen - voorspanners voor de gordels vooraan, de laatste generatie ABS en elektronische remkrachtverdeling. De nieuwe i20 STC is dankzij de standaard ESP de enige in dit segment die aanspraak kan maken op de begeerde vijfsterrenstatus in de Euro-NCap crashtests.

De i20 treedt aan in het snelst groeiende autosegment binnen Europa. De driedeurs behoudt de voor- en achtersteven van de i20 met vijf portieren. De kenmerkende schaduwlijn in de flank wordt bij de STC extra geaccentueerd door de langere portieren en de sportief getinte klimmende gordellijn ter hoogte van de zijdelingse achterruit. Er is keuze uit 10 verschillende koetswerkkleuren. m de instap naar achteren te vergemakkelijken, wordt de 3-deurs uitgerust met voorstoelen waarvan de rugleuning neerklapt en de zitting vooruitschuift, waarna ze automatisch terugkeren in hun oorspronkelijk ingestelde positie. Net als de 5-deurs is de i20 STC is leverbaar in de uitrustingsniveaus Comfort, Lounge en Style.

Hyundai stelt 5 motoren voor, die allen beantwoorden aan de Euro4-norm. Een uitschieter is de 1,2 liter 'Kappa'-benzinemotor, die 78 pk levert en genoegen neemt met gemiddeld 5,2 l/100. Zijn gemiddelde CO2-uitstoot blijft beperkt tot 124 g/km. Niet minder interessant is de 1,4 liter dieselmotor, 75 pk sterk en slechts 116 g/km milieubelastend. Het gemiddeld normverbruik bedraagt slechts 4,4 l/100 km. De nieuwe i20 STC geniet vijf jaar waarborg zonder kilometerbeperking.